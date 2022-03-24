Более 25 человек лишились денег, заказав товар у онлайн-продавца, который оказался аферистом

Krediti_550-1.jpg

Более 25 человек лишились денег, заказав товар в интернет-магазине, владелец которого оказался аферистом. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

— 31-летний житель Нижегородской области находил в соцсетях объявления граждан о приобретении товаров или услуг, связывался с ними и предлагал доставить нужную вещь или оказать запрашиваемую услугу, — говорится в сообщении «МВД Медиа».

Злоумышленник обязательно брал предоплату. Также отправлял собеседникам фото паспорта другого мужчины, которое взял в интернете, чтобы подтвердить прозрачность своих намерений. После того как люди отправляли ему деньги, он обрывал контакты.

Видео: Telegram-канал «МВД Медиа»

С января по сентябрь 2021 года 28 человек пострадали от его действий.

— Среди потерпевших жители Нижегородской области, Москвы и Чебоксар. Ущерб составил более 220 тысяч рублей, — отметили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Правонарушителю уже предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Злоумышленник находится под стражей.

23 марта полиция задержала тульскую мошенницу, которая торговала несуществующими щенками в интернете.