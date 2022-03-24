Московский IT-стартап стал участником научно-технологического центра МГУ

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Столичный DeathTech-стартап «Код памяти», который был запущен IT-предпринимателями из Москвы, стал участником Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в рамках поддержки государством ускоренного развития IT-отрасли. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе вуза.

Уточняется, что сервис «Код памяти» даст возможность сохранить информацию об ушедшем человеке на интернет-странице, а QR-код с доступом к ней разместить на надгробии или колумбарии.

— Помимо «Страницы памяти» на платформе есть функция «Памятные места», благодаря которой таблички с QR-кодом можно разместить в местах исторического и культурного значения. Также компания планирует предоставлять услуги в области генеалогии и помогать в создании мемуаров. Реализация проектов «Кода памяти» в рамках программы ИНТЦ позволит развивать область DeathTech в России на новом уровне: интегрировать технологии в мемориальную область и сделать ее более открытой и доступной для любого человека, — говорится в релизе.

22 марта мэр Москвы Сергей Собянин распорядился предоставить технологическим компаниям финансовую поддержку для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской инфраструктуры. По его словам, на каждое тестирование планируют выделять до двух миллионов рублей.

В столице начался отбор технологичных проектов, которые станут частью инфраструктуры нового кластера «Ломоносов». Его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.