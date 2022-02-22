Роботы-ассистенты, дроны, AR-проекторы: какими технологиями оснастят создаваемый в Москве кластер «Ломоносов»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве начался отбор технологичных проектов, которые станут частью инфраструктуры нового кластера «Ломоносов». Его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Это одна из площадок строящегося инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Заместитель мэра города в правительстве Москвы Наталья Сергунина рассказала, что заявки принимаются по пяти направлениям. Среди решений, которыми планируется оснастить кластер, — роботы-ассистенты, проекторы дополненной реальности, дроны и другие.

— Подать заявку могут разработчики уже готовых решений. Всего предусмотрено пять направлений, включая сервисную инфраструктуру, инженерное обслуживание зданий и благоустройство. Лучшие проекты будут использованы при оснащении кластера «Ломоносов», — отметила Сергунина.

Отбор технологических решений будет проходить в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Ее оператором является Агентство инноваций Москвы. На первом этапе компании должны подать заявку на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. На втором — заявленные решения пройдут испытания на базе пилотных площадок в столице. В их числе больницы, технопарки, промышленные предприятия, образовательные и культурные учреждения и другие. После тестирования авторы лучших работ получат рекомендации по их внедрению в кластере «Ломоносов».

Отмечается, что подать заявку на участие в направлении «Эксплуатация здания» смогут стартапы, которые разрабатывают цифровые модели зданий, оборудование и приложения для их комплексной эксплуатации, решения по охране объектов, навигации, мойке фасадов, очистке воздуха и умному освещению.

Направление «Благоустройство территории» подойдет тем, кто разрабатывает системы орошения и полива растений, умное уличное освещение, технологии по роботизированной уборке территории и навигации.

В направлении «Сервисная инфраструктура» ищут разработчиков инновационных кофейных и вендинговых аппаратов, роботизированных кафе и касс самообслуживания.

В треке «Организация и проведение мероприятий» могут принять участие компании, которые занимаются организацией онлайн-конференций и вебинаров, разработчики образовательных онлайн-платформ, дронов и роботов для фото- и видеосъемки на мероприятиях и проекторов дополненной реальности.

Также подать заявку можно для участия в открытом направлении, где ждут различные идеи создания инновационной среды кластера «Ломоносов».

Наталья Сергунина сообщила, что более 40 корпораций стали партнерами столичной программы для стартапов «Московский акселератор». С начала существования проекта «Московский акселератор», который был создан два года назад в помощь начинающим и растущим компаниям, было проведено 13 развивающих курсов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, каждый из курсов был посвящен отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам, другому. В них приняли участие 330 стартапов.