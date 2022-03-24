Андрей Бочкарев: Четыре медицинских объекта построят на востоке Москвы в 2022 году

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В этом году планируется завершить строительство четырех медицинских объектов на востоке Москвы. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы продолжаем активно развивать медицинскую инфраструктуру в разных округах и районах города. Так, уже в этом году в Восточном административном округе Москвы намечено завершить строительство двух поликлиник, лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова и скоропомощного станционарного комплекса на территории городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова, — сказал заммэра.

Бочкарев добавил, что в районах Измайлово и Богородское возводятся взрослые поликлиники на 750 посещений в смену. Здания спроектированы в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Среди его особенностей — зоны комфортного ожидания, современное медицинское оборудование, удобная система навигации и доступность для маломобильных людей.

В районе Перово на 75 процентов готов новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова. Он будет рассчитан на 570 коек. Скоропомощной комплекс на территории больницы № 15 имени О. М. Филатова готов на 45 процентов. Глава строительного комплекса отметил, что там будет шесть разнопрофильных операционных, а прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков в зависимости от степени тяжести их состояния.

Бочкарев уточнил, что в планах на этот год завершение строительства 45 медицинских объектов.

— Новые поликлиники появятся в 23 районах столицы. Также планируется построить 10 корпусов, включая скоропомощные стационарные комплексы для больницы имени Боткина и НИИ имени Склифосовского, корпус инфекционной больницы № 1, новый корпус больницы в Коммунарке и другие важные объекты, — заключил заммэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 40 объектов здравоохранения построят в Москве до конца 2022 года.