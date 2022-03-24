Вирусолог оценила распространение «стелс-омикрона» в России

Фото: Pixabay

Доля «стелс-омикрона» в России растет, он есть уже практически во всех регионах страны. Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова отметила, что новый штамм выявили уже у 20 процентов заболевших россиян.

— Не только в Китае, но и в Германии фиксируется максимум заболеваемости этим новым штаммом, и в России долю нового штамма среди всех заболевших пока только 20 процентов, но это не предел, — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, этот вирус также передается от человека к человеку, однако у него уже появились свои особенности. Например, «стелс-омикрон» сложно выявить имеющимися в мире тест-системами. Кроме того, к нему не всегда вырабатывается иммунитет.

Елена Малинникова добавила, что в регионах преждевременно стали снимать ограничения и отменять масочный режим. По ее словам, новый штамм может привести к очередному всплеску заболеваемости.

Ранее в ВОЗ сообщили, что заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 7 процентов за неделю. Число новых случаев заражения COVID-19 за прошедшую неделю составило 12 384 300. При этом от инфекции умерло 32 959 человек. Эксперты ВОЗ отметили, что в мире вторую неделю подряд наблюдается подъем заболеваемости, передает ФАН.

До этого иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ» рассказал, откуда придет новая вспышка «стелс-омикрона».