«Остаточные волны»: иммунолог Болибок рассказал, откуда придет новая вспышка «стелс-омикрона»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России может возникнуть вспышка «стелс-омикрона», которая может проникнуть в страну через азиатские республики, где этот штамм сейчас очень распространен. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок.

По словам эксперта, опасения, связанные с возникновением череды «остаточных волн» COVID-19, о котором предупредил ранее молекулярный биолог Петр Чумаков, вполне оправданны:

— При этом я бы не согласился по поводу того, что у нас создался иммунитет и больше никаких вспышек не будет. У нас по отчетам уже видно, что «стелс-омикрон» активируется, а в некоторых регионах РФ заболеваемость резко растет. Насколько этот процесс будет сильным и усугубится — сказать пока сложно. Например, если посмотреть на наших азиатских соседей, у них там «стесл» сильно разгулялся.

И поскольку российские пассажирские и туристические потоки перестраиваются на Азию, возникает большая угроза завоза «стелса» именно с азиатского направления, уточнил Болибок.

Эксперт также уточнил, что, несмотря на перекрестный иммунитет к «омикрону», полноценной защиты от новых случаев заражения у россиян нет:

— У нас привычный иммунитет защищает организм от тяжелого течения и смертельных случаев коронавируса, но не от самого заражения. Кроме того, не стоит забывать, что на горизонте где-то есть и «дельтакрон». Кроме того, группа ученых, занимающихся генетикой, постоянно отчитывается, что секвенирование дает все новые и новые штаммы, поэтому говорить о завершении или ослаблении коронавируса преждевременно.

При этом эксперт отметил, что после штамма «дельта» сильной летальности не наблюдалось:

— После «дельты» такой летальности не было и заразности тоже, значит, влияние вируса все же снижается. Но не стоит делать вывод, что пандемия идет к своему концу. В самом начале эпидемии все гадали, когда она завершится. У нас аналогичный случай был с эпидемией гонконгского гриппа, который вспыхнул в 68 году. Длился он около 3–4 лет, а в начале XX века была «испанка». Она тоже по продолжительности заняла три года. И нет сегодня никаких предпосылок, которые могли бы дать надежду на завершение нынешней пандемии раньше по срокам, чем длилась эпидемия «испанки» (около трех лет).

Болибок отметил, что эпидемия будет длиться еще долго и не исключены новые вспышки заражения.

Между тем врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России. Он призвал россиян не радоваться отмене масочного режима и большинства ограничений, так как вирус еще присутствует в человеческой популяции.