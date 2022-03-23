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Биолог предположил, когда придет новая волна коронавируса в Россию

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Биолог предположил, когда придет новая волна коронавируса в Россию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россию ждет череда «остаточных волн» коронавируса. Такое мнение высказал молекулярный биолог Петр Чумаков. Он сообщил, когда ждать первую из них.

В стране завершилась волна заболеваемости, которая была вызвана «омикрон»-штаммом, так как у значительной части россиян выработался иммунитет к этому варианту COVID-19, отметил специалист.

— Только что у нас прошла волна «омикрона». Тот спад заболеваемости COVID-19, который мы наблюдаем, объясняется тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Пока «омикрону» не за кого «зацепиться»: в России не осталось людей, которые могут заразиться им, — пояснил ученый.

Чумаков считает, что коллективный иммунитет будет в течение нескольких месяцев защищать людей от новых всплесков заболеваемости вирусом. После чего стоит ожидать серии «остаточных» волн, которые будут подниматься с интервалом три-четыре месяца.

— С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет, — спрогнозировал биолог в интервью радио Sputnik.

Постепенно коронавирус превратится в обычную сезонную инфекцию, если его мутации не приведут к появлению очередного опасного штамма, отметил Чумаков.

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Врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России. Он призвал россиян не радоваться отмене масочного режима и большинства ограничений, так как вирус еще присутствует в человеческой популяции.

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