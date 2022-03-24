После общения с мошенниками столичная пенсионерка лишилась почти 300 тысяч рублей

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пенсионерка узнала о краже со счета спустя полгода после общения с мошенником и обратилась в полицию. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По информации ведомства, 22 марта в отделение полиции с заявлением обратилась гражданка 1939 года рождения. Она рассказала, что 3 сентября 2021 года ей позвонил незнакомец. В ходе беседы ему удалось разговорись пожилую женщину и выманить данные ее банковского счета, с которого впоследствии снялось 280 тысяч рублей.

Пенсионерка объяснила, что не обращалась в органы ранее, поскольку узнала о хищении только в конце февраля 2022 года, когда посетила отделение банка.

По данному факту в среду, 23 марта, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также 23 марта сообщалось о том, что женщина украла у пенсионера более 800 тысяч рублей, представившись сотрудницей социальной службы.