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Мединский посоветовал телеканалам сократить число развлекательных программ

Александр Афонин

Общество
Мединский посоветовал телеканалам сократить число развлекательных программ
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Помощник президента России Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению в четверг, 24 марта, призвал телеканалы сократить число развлекательных передач и заменить их кинофильмами, не искажающими историю.

— У нас есть члены комиссии — представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать вид, что все по-старому, но нет, — цитирует помощника президента РИА Новости.

Мединский добавил, что вместо развлекательных программ целесообразнее показывать отечественное кино. По его словам, Россия сегодня находится в учебнике истории. Сейчас важно понять, что если жить по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то осознаем, что страна находится в последней главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке.

Ранее в этот день помощник президента заявил, что сейчас Запад пытается разрушить политическую систему России и на кону само существовании России.

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