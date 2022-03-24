Мединский: На кону само существование России

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Учитывая настоящую ситуацию в мире актуален вопрос о самом существовании России. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

— На кону сегодня само существование России, — заявил он.

Мединский объяснил, что сейчас Запад пытается разрушить политическую систему РФ, и происходящее — величайший исторический вызов, и сейчас нужно действовать сообразно этому вызову, передает его слова РИА Новости.

18 марта Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной. По его словам, Россия и Украина находятся «на полпути» в вопросе демилитаризации последней. Стороны, подчеркнул он, максимально сблизили позиции по вопросам нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Нюансы, объяснил Мединский, связаны с тем, какие гарантии получит Киев при отказе от присоединения к альянсу. Встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна лишь после утверждения текста договора, добавил он. Перед этим требуется согласование на уровне МИД, а также на уровне правительств.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.