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«На полпути»: Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
«На полпути»: Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия и Украина находятся «на полпути» в вопросе демилитаризации последней. Об этом заявил российский делегат, помощник президента Владимир Мединский в пятницу, 18 марта.

— Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, — сказал чиновник.

Стороны, подчеркнул он, максимально сблизили позиции по вопросам нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Нюансы, объяснил Мединский, связаны с тем, какие гарантии получит Киев при отказе от присоединения к альянсу.

Встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна лишь после утверждения текста договора, добавил он. Перед этим требуется согласование на уровне МИД, а также правительств, приводит слова Мединского РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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