Жители Белгорода сдали в фандоматы 100 000 единиц тары за полгода

Фото: Павел Волков/ Вечерняя Москва

Жители Белгорода и области сдали в фандоматы 100 000 единиц тары за полгода. Пилотный проект по установке по развитию сети вендинговых аппаратов по приему пластиковой и алюминиевой тары в регионе был запущен в октябре прошлого года.

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, всего было собрано более трех тысяч килограммов вторсырья, из которого произведут новые товары. После переработки из вторсырья будут созданы новые товары, например, пластиковые трубы, одежду, новые бутылки и так далее.

В регионе было установлено десять фандоматов, а всего по России планируется поставить 10 тысяч фандоматов.

Денис Буцаев отметил, что важно стимулировать население для раздельного сбора отходов, что является неотъемлемой частью построения экономики замкнутого цикла.

За сданную тару начисляются ЭкоБонусы — бонусы, которые можно обменять на скидку за оплату услуги «обращение с ТКО», баллы в некторых магазинах, передает «360».

Ранее Российский экологический оператор подвел итоги 2021 года. Специалисты отметили, что в России каждый год образуется около шестидесяти миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из них большая часть отправляется на полигоны.