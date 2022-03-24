Новый жилой дом появится на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с1 Карта всех событий

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) появится новостройка, которая станет частью третьей очереди жилого комплекса «Символ». Об этом в четверг, 24 марта, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Уточняется, что столичный комитет согласовал проект нового жилого дома на улице Золоторожский Вал, владение 11, строение 63. Общая площадь комплекса составит около 66 тысяч квадратных метров, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Здание будет состоять из двух Г-образных объемов, соединенных одноэтажными стилобатом с коммерческими помещениями. Пластика фасадов выражена двумя основными архитектурно-художественными приемами: белыми горизонтальными полосами разной толщины для придания динамики, а также ритмом разных по ширине и глубине вертикальных линий. Для отделки выбраны алюминиевые панели и фасадная плитка, имитирующая керамический кирпич, — рассказал Сергей Кузнецов.

Также стало известно, что в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы появится новое городское пространство, которое будет организовано по принципу коллажирования. Территория Нагатинской набережной составляет почти шесть километров, а ширина достигает около 220 метров.

Помимо этого, в районе столицы Метрогородок появится 11-этажный дом по программе реновации. Дом будет выполнен в стиле модернизма.