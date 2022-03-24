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Житель Реутова оформил на коллегу онлайн-кредит на сумму более полумиллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Житель Реутова оформил на коллегу онлайн-кредит на сумму более полумиллиона рублей
Фото: depositphotos

В Реутове полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег, взятой в кредит. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в дежурную часть обратилась 58-летняя гражданка с заявлением, что с ее банковского счета похитили 600 тысяч рублей. Позже правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в совершении данного преступления.

— Подозреваемый работал вместе с заявительницей и под предлогом установки приложения на ее телефон получил доступ к мобильному банку, где оформил онлайн-кредит, — отметила Петрова.

Представитель ведомства добавила, что полученные деньги злоумышленник перевел своей родственнице. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а также избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в марте сообщалось, что мошенник под видом финансового аналитика выманил у столичной пенсионерки более 600 тысяч рублей.

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