Столтенберг решил остаться еще на год на посту генсека НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что лидеры стран — участниц альянса продлили его полномочия еще на год из-за ситуации на Украине.

— Я рад решению лидеров НАТО продлить срок моих полномочий на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года, — сказал чиновник.

НАТО столкнулось с крупнейшим кризисом безопасности в текущем поколении, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

4 февраля в правительстве Норвегии сообщили, что Столтенберг назначен новым главой ЦБ Норвегии. Ида Уолден Бач была назначена временным управляющим Центрального банка с 1 марта 2022 года до прихода Столтенберга.

Кандидатура Столтенберга является подходящей из-за сочетания финансового образования и понимания общества, подчеркнула глава Минфина Трюгве Слагсволда Ведум. Он, как уточняется, окончил экономический факультет Университета Осло и построил успешную карьеру в норвежской политике, в том числе в качестве лидера Лейбористской партии, премьер-министра и министра финансов.

Столтенберг должен был уйти с поста генсека в конце сентября 2022 года. Нынешний глава регулятора Ойстейн Олсен попросил уйти в отставку со своей должности 1 марта.