Автобусы Службы заказных перевозок с начала года перевезли бесплатно 59 тысяч школьников

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Автобусы Службы заказных перевозок Мосгортранса провели более 1,5 тысячи выездов по заявкам столичного департамента образования и науки для перевозки школьников к культурным и социально-важным объектам. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— Комфортабельные автобусы Службы заказных перевозок ежедневно осуществляют перевозку учащихся московских школ в музеи, на экскурсии, спортивные соревнования. С начала года нашими автобусами перевезено уже 59 тысяч школьников, — рассказал Максим Ликсутов, отметив, что это в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

Он уточнил, что услуга оказывается бесплатно.

По словам главы дептранса, перед тем как отправиться в рейс, все водители проходят медицинский осмотр. Школьников перевозят в современных автобусах MAN Lion’s Coach R07, которые оборудованы всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. Снаружи они оснащены проблесковыми маячками и табличками, предупреждающими о нахождении в салоне детей. Салон автобуса оборудован местами для пассажиров с ремнями безопасности, автоматической системой пожаротушения, двумя аварийными люками, а также индивидуальными блоками освещения и вентиляции и кнопкой вызова гида и системой информирования пассажиров.

Ликсутов добавил, что каждая поездка контролируется и документируется по требованию постановления правительства России от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».