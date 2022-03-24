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До конца года в ТиНАО построят 35 образовательных учреждений

Александр Афонин

Город
До конца года в ТиНАО построят 35 образовательных учреждений
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Троицком и Новомосковском округах столицы планируют до конца года построить 16 школ и 19 детских садов. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Высокие темпы жилищного строительства в Новой Москве требуют возведения новых социальных объектов в шаговой доступности от новых домов. Только в этом году здесь планируется построить и ввести в эксплуатацию 16 школ на 9650 учебных мест и 19 детских садиков на 4380 детей, — приводит слова Жидкина пресс-служба департамента.

Он добавил, что самая крупная школа на 2100 мест появится около деревни Рассказовка. А детские сады на 350 мест возведут в поселениях Сосенское, Десеновское и городе Московский. Всего с присоединения, как отметил Жидкин, в Троицком и Новомосковском округах было построено более ста социальных объектов.

23 марта заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на территории административно-делового центра в Коммунарке появится образовательный кластер, который объединит Московский педагогический государственный университет и образовательный центр «Суперколледж».

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