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Пенсионерка потеряла более полумиллиона рублей, поверив лжесотруднику Центробанка

Елена Самойлова

Происшествия
Пенсионерка потеряла более полумиллиона рублей, поверив лжесотруднику Центробанка
Фото: depositphotos

Пенсионерка потеряла более полумиллиона рублей, поверив лжесотруднику Центробанка. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 16 февраля на телефон жительницы столицы поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником ЦБ РФ и стал уговаривать пожилую женщину оформить кредит более чем на 600 тысяч рублей. Аргументировал он свои действия попыткой сохранения денег на счету.

Как рассказал сама женщина, она поверила злоумышленнику, оформила кредит и перевела нужную сумму на несколько разных телефонных номеров.

Пенсионерка не сразу поняла, что стала жертвой обмана, поэтому обратилась в полицию только спустя месяц. 23 марта по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее 24 марта сообщалось, что после общения с мошенниками другая столичная пенсионерка лишилась почти 300 тысяч рублей. Об афере женщина узнала только спустя полгода.

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