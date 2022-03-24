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Захарова высказалась о шествии легионеров СС в Латвии

Иван Юминов

В мире
Захарова высказалась о шествии легионеров СС в Латвии
Фото: МИД РФ

Шествие легионеров «Ваффен-СС», прошедшее в Риге 16 марта, демонстрирует отношение к неонацизму в ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 24 марта.

— К ним присоединились и почитатели из числа представителей местных национал-радикальных организаций. При этом заявку латвийского антифашистского комитета на проведение протестной акции в столичном муниципалитете предпочли отклонить, — сказала дипломат.

Москва расценивает произошедшее как глумление над памятью тех, кто ценой жизни спас мир от «коричневой чумы», подчеркнула она. Данный факт неудивителен, ведь Латвия оказывает поддержку пронацистскому режиму на Украине, приводит слова Захаровой ТАСС.

19 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского о неонацистах расходится с его реальным действиями. Проявления неонацизма, считает он, происходят с одобрения Киева.

Проводимая Москвой операция, подчеркнул Лавров, сорвала антироссийские планы Запада. События последних лет накапливали в себе значительные угрозы безопасности России, подчеркнул дипломат.

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