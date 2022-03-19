Лавров обвинил Зеленского в непоследовательности по неонацизму

Фото: МИД РФ

Позиция президента Украины Владимира Зеленского о неонацистах расходится с его реальным действиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в субботу, 19 марта.

— К огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит он это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны, такое соглашение в рамках СНГ существовало, — сказал министр.

Проявления неонацизма, считает он, происходят с одобрения Киева. Проводимая Москвой операция, подчеркнул Лавров, сорвала антироссийские планы Запада.

События последних лет накапливали в себе значительные угрозы безопасности России, подчеркнул дипломат. Милитаризация Украины, которую «накачали» вооружениями, сопровождалась нацификацией всех сфер общественной жизни, приводит слова Лаврова ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.