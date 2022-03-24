Неизвестный украл видеокарту стоимостью более 200 тысяч рублей из офиса в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Петровка Карта всех событий

Мужчина вынес видеокарту стоимостью более 200 тысяч рублей из офиса в центре Москвы. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, в полицию обратился сотрудник организации, офис которой находится на улице Петровка. Он сообщил, что неизвестный украл видеокарту компании стоимостью более 200 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража».

24 марта также стало известно о том, что житель подмосковного Реутова оформил на свою коллегу онлайн-кредит на сумму более полумиллиона рублей.