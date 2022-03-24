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Водитель такси жестоко избил пассажирку, прыснув ей в лицо перцовкой

Елена Самойлова

Происшествия
Водитель такси жестоко избил пассажирку, прыснув ей в лицо перцовкой
Фото: depositphotos

Водитель такси жестоко избил пассажирку, прыснув ей в лицо перцовкой. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, днем 23 марта в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения. Сотрудники больницы сообщили о том, что к ним обратилась 20-летняя девушка, у которой были диагностированы химические ожоги дыхательных путей, многочисленные ушибы и кровоподтеки, а также разрыв ушной раковины.

Со слов самой пострадавшей, ее избил водитель такси и прыснул в лицо из перцового баллончика.

В пресс-службе МВД заявили, что по данному факту проводится проверка.

24 марта мужчина избил жительницу столицы после неудачной попытки изнасилования на востоке Москвы.

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