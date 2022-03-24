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Мужчина ограбил школьницу в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина ограбил школьницу в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Саратовская улица Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже в отношении подростка. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, инцидент произошел на Саратовской улице. Злоумышленник подбежал к школьнице со спины, выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся. Сумма нанесенного ущерба составила 25 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на той же улице. Им оказался 19-летний приезжий, — рассказали в УВД.

Полицейские выяснили, что похищенное он успел продать, а вырученные деньги потратил.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее 24 марта сообщалось, что водитель такси жестоко избил пассажирку, прыснув ей в лицо перцовкой.

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