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В Москве еще одна организация лишится лицензии на управление многоквартирными домами

Александр Афонин

Общество
В Москве еще одна организация лишится лицензии на управление многоквартирными домами
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мосжилинспекция обратится в Арбитражный суд Москвы с требованием аннулировать лицензию «УК Гольяново» по управлению многоквартирными домами. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.

— За грубые нарушения лицензионных требований Мосжилинспекция исключила из реестра лицензий города Москвы сведения о трех, находившихся в управлении, многоквартирных домах по адресам: улица Чусовская, дом 11, корпус 7, улица Байкальская, дом 30, корпус 2, улица Курганская, дом 4, — цитирует Кичикова пресс-служба организации.

В доме на улице Чусовской функции по управлению будет осуществлять ГБУ «Жилищник района Гольяново». В домах на улицах Байкальской и Курганской продолжит деятельность АО «УК Гольяново». Такое решение было принято в соответствии с ч. 3 ст. 200 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем в домах на Байкальской и Курганской улицах были проведены общие собрания собственников. На их основании в Мосжилинспекцию поступили заявления о внесении изменений в реестр лицензий Москвы. В настоящий момент они находятся на рассмотрении.

23 марта Мосжилинспекция помогла жителю Внукова вернуть переплату за услуги водоснабжения.

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