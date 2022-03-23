Мосжилинспекция оказала помощь жителю Внукова, вернув ему переплату за услуги водоснабжения

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Управляющая организация ответила отказом одному из жителей Внукова на просьбу по перерасчету платы по показаниям индивидуальных приборов учета. В решении данного вопроса гражданину помогла Мосжилинспекция. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

В инспекцию обратился житель по вопросу начисления платы за услуги водоснабжения. Он проживает по адресу: улица Интернациональная, дом 8. Заявитель сообщил, что длительный период, пока занимался оформлением наследства, не передавал показания приборов учета ХВС и ГВС. За это время управляющая организация стала рассчитывать плату за услуги водоснабжения с учетом количества зарегистрированных в квартире. Специально для этого они использовали существующие нормативы.

В связи с чем Мосжилинспекция указала управляющей организации, что они нарушили порядок расчета платы за услуги водоснабжения. Надзорная служба обязала его устранить все выявленные нарушения.

— В результате заявителю был выполнен перерасчет за холодное, горячее водоснабжение и водоотведение за год на сумму 53 тысячи 447 рублей и обеспечено дальнейшее начисление по показаниям водосчетчиков, — говорится в релизе.

В прошлом месяце специалисты Мосжилинспекции привлекли к ответственности 71 управляющую организацию из-за грубых нарушений лицензионных правил. Уточняется, что за долги перед ресурсоснабжающими компаниями предусмотрены крупные штрафы.

До этого стало известно, что служба проверила более 300 квартир за время действия запрета на размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков отметил, что в большинстве случаев информация о размещении хостелов не подтвердилась.