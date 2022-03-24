Мосгосстройнадзор провел реформу контрольно-надзорной деятельности

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В начале 2022 года Комитет государственного строительного надзора Москвы изменил структуру своей работы, проведя реформу контрольно-надзорной деятельности. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Данное решение было принято в силу изменения Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», которое произошло 1 июля 2021 года. Уточняется, что с помощью проводимой реформы Комитет собирается повысить уровень безопасности и снизить административную нагрузку на бизнес.

— До конца 2021 года региональные институты, в том числе столичные, разрабатывали нормативные акты, определившие порядок осуществления государственного строительного надзора с января 2022 года. В настоящее время акцент в работе Мосгосстройнадзора смещен на профилактику и предотвращение правонарушений, изменился порядок и характер проверок, их оперативность и прозрачность, — говорится в сообщении.

Ранее Мосгосстройнадзор подвел основные итоги работы в прошлом году. Надзорное ведомство выдало 643 разрешения на строительство объектов общей площадью 15,3 миллиона квадратных метров.

Также стало известно, что в ТиНАО планируют до конца года построить 16 школ и 19 детских садов. Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что самая крупная школа на 2100 мест появится около деревни Рассказовка.