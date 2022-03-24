Диетолог Соломатина рассказала, о недостатке каких витаминов сигнализирует нехватка энергии

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Многие люди привыкли выпивать несколько чашек кофе в день, чтобы взбодриться и «пополнить запас энергии». Нередко в чашку этого популярного напитка добавляют сахар или различные сладкие сиропы. Однако врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила, что от такой привычки лучше отказаться, так как она может навредить здоровью.

По словам специалиста, чтобы отучиться от привычки пить сладкий кофе, нужно разобраться в причинах нехватки энергии. Часто проблема кроется в нехватке определенных витаминов и микроэлементов в организме.

— Например, многим людям не хватает витамина D. Они редко едят жирную рыбу типа скумбрии и селедки, не употребляют льняное масло. У кого-то нехватка витамина B, который содержится в цельнозерновых крупах, зерновом хлебе, печени. Кому-то недостаточно йода, хрома или железа. Нужно пересмотреть рацион и включить туда продукты, которые дают радость и энергию, — поделилась Соломатина.

Также специалист порекомендовала найти «другие варианты чувствовать себя в тонусе». Кому-то в этом поможет влюбленность, кому-то — спорт, а кому-то — интересное хобби, заключила диетолог.

Весной, когда организм перестраивается на другие биологические ритмы, ему нужны полезные микроэлементы и лактобактерии, чтобы улучшить обменные процессы и нормализовать работу внутренних органов. «Вечерняя Москва» узнала у Елены Соломатиной, какие весенние продукты помогут оздоровить и обогатить организм необходимыми витаминами.