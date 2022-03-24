Россия откроет коридор для выхода иностранных судов с Украины

Фото: Минобороны РФ

Россия создаст гуманитарный коридор для выхода 67 зарубежных судов из портов Украины. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 24 марта.

— Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск, — сказал генерал.

Протяженность коридора составит 80 морских миль, а ширина полосы — три мили. Он будет работать ежедневно с 08:00 до 19:00, начиная с 25 марта.

Оставшиеся на Украине суда не могут безопасно покинуть порты из-за угроз обстрела ВСУ и минной опасности, объяснил он. Со стороны России никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается, приводит слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

19 марта в ФСБ сообщили, что Украина после начала операции России установила мины на подходах к ряду портов. При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями.

В результате мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря. Обрывы свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии мин, подчеркнули в службе.

Направление течений из портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного не исключает возможность дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна, предупредили в ведомстве.