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Диетолог назвала продукты, которые необходимы весной

Виктория Храменкова

Общество
Диетолог назвала продукты, которые необходимы весной
Фото: Unsplash

В весеннее время года человеку нужно насыщать организм необходимыми витаминами. Это восстановит организм после холодов и поможет постоянно быть в тонусе. Большое внимание стоит обратить на овощи, фрукты и ягоды. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты, которые необходимы организму, в большом количестве содержат овощи и фрукты.

— Свежих, сезонных овощей, фруктов и ягод сейчас практически нет, поэтому можно отдавать предпочтение замороженным продуктам. Также подойдут квашеные продукты, например, капуста — в ней витамина С даже больше, чем в свежей капусте в сезон, — советует Соломатина.

Также для того, чтобы получить нужную дозу витамина С можно употребить порцию порции квашеной капусты, горстки замороженной черной смородины, половинку болгарского перца и добрать цитрусами, которые сейчас есть в большом количестве, передает слова специалиста радио Sputnik.

До этого диетолог Михаил Гинзбург назвал самые полезные продукты весной. Диетолог отметил, что после зимы иммунитет человека пребывает в уставшем состоянии.

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