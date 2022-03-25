Нумеролог назвала лучший день для свадьбы в 2022 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выбор дня проведения церемонии бракосочетания оказывает огромное воздействие на дальнейшую судьбу брачующихся и жизнь их будущего потомства. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила нумеролог Алла Новокрещенова.

Главной рекомендацией, которая укрепит новый союз и позволит влюбленным на долгие годы сохранить отношения может стать правильный выбор дня и даты свадебной церемонии.

Лучшим днем в году для подобных торжеств является пятница. Новокрещенова утверждает, что в последний рабочий день недели контроль над Вселенной перехватывает планета, несущая любовь и усиливающая чувствительность, — Венера.

— Она курирует вопросы любви, эмоций, гармонии, мотивации и отношений. И я призываю влюбленных выбирать для свадебной церемонии именно пятницу, чтобы быть в мире, гармонии друг с другом и сохранить верность и тепло в семье, — добавила спикер.

Хорошей датой при таком раскладе может стать число 6 или цифры, которые при сложении дают его — 15 и 24. Так называемое число души — шестерка — в нумерологии тоже отражает суть Венеры, придавая всем положительным ее качествам двойной эффект, пояснила собеседница «ВМ».

По словам нумеролога, худшим днем в году для праздника является суббота.

— Это крайне неудачный день для росписи как по астрологическим показателям, так и по церковным, — заметила она. — Ведь именно в субботу Сатурн властвует над миром, а это одна из самых черствых и сухих планет по эмоциональному тону. Следовательно, если пара выберет этот день для заключения брака, тепло и страсть погаснут в ней очень быстро, а на смену придут ссоры и измены. Дети в такой семье обречены на страдания и слезы, — заключила Новокрещенова.