Врач Кабычкин рассказал опасность устройств для механического массажа

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Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал о том, что лечебный массаж и физиотерапевтические процедуры должны быть согласованы со специалистом. Также существует ряд пациентов, которым противопоказаны подобные манипуляции.

Так, например, грипп, ОРВИ на пике температуры, гнойничковые заболевания кожи — фурункулы и карбункулы являются противопоказаниями к массажу.

— Нельзя делать массаж пациентам, у которых диагностирована хроническая ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации, когда человек принимает большое количество лекарственных препаратов, регулирующих ритм сердечных сокращений, — добавил специалист, передает радио Sputnik.

Терапевт уточнил, что лечебные массажи назначают обычно два раза в год по 10‒15 сеансов на курс. Если процедуры выполняются профессионально, то у человека не может быть осложнений.

— Сейчас есть масса всяких гаджетов для механического массажа. Здесь главное — не передозировать и выбрать правильный гаджет. Человек в данном случае в первую очередь должен ориентироваться на свои ощущения от такого воздействия, — заключил специалист.

Ранее медики пришли к выводу, что сокращение потребления углеводов, занятия спортом и массаж могут помочь в борьбе с целлюлитом. По словам косметолога-дерматовенеролога Натальи Коленько, целлюлит — это накопления жира в клетках, который может появиться даже в молодом возрасте.