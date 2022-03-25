Медведев: Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации. Так, мораторий может остаться, если все будет спокойно. Также он может быть пересмотрен в случае необходимости.

Также Медведев сказал, что данный вопрос является мировоззренческим и нравственным.

— Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы, — сказал он в интервью РИА Новости.

Помимо этого, зампредседателя сказал, что на эту тему существуют разъяснения Конституционного суда.

— И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, — заключил Медведев.

14 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет принимать участия в мероприятиях под эгидой ПАСЕ. Формально выход, объяснил депутат, устроен так: в парламент внесли денонсацию относительно соглашений о вступлении в Совет Европы, а затем он голосует за нее.

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что выход России из Совета Европы может привести к проблемам с финансированием, которые он будет вынужден решать. Членство в совете полезно для России, подчеркнул специалист.

Так, благодаря ему стали возможны серьезные изменения в пенитенциарной системе: она была приведена в соответствие с европейским стандартом, что позитивно сказалось на условиях содержания заключенных, заметил эксперт. Одним из условий членства в Совете Европы является мораторий на смертную казнь, отметил Кортунов.