СМИ: Производители бумаги заявили о том, что не повышали цен

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В пятницу, 25 марта, производители офисной бумаги в России не повышали свои цены на нее. Они подчеркнули, что повышение товаров произошло ранее и осуществлялось в рамках рублевой инфляции и роста затрат. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на информацию крупных производителей.

Сейчас цена за пачку офисной бумаги составляет почти две тысячи рублей, хотя раньше цена варьировалась до 600 рублей. Также поставщики добавили, что поставки товара не прекращались.

— Одной из причин внезапно возникшей на рынке ситуации — дефицит отбеливателя. Он закупается преимущественно в Европе и западные компании не отказывались от поставок, однако нарушение логистических цепочек привело к риску недостатка продукции и, как следствие, к последовавшему за этим ажиотажу, который стимулировал подъем цен, — пишет газета.

Эксперты считают, что ситуация с бумагой в России выглядит обнадеживающе, поскольку в стране производится порядка 90 процентов всей продукции.

23 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что проверит производителей бумажной продукции в связи с ростом цен на товар.

До этого сообщалось, что ретейлер «Технопарк-Центр» зафиксировал цены на уровне февраля 2022 года на ряд товаров в результате вмешательства ФАС. Регулятор, как уточняется, обратил внимание компании на недопустимость необоснованного повышения цен. Инициатива по фиксации цен на ряд товаров является добровольной.