Началась инженерная подготовка перед благоустройством спорткомплекса «Авангард»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Специалисты начали инженерную подготовку перед благоустройством территории спорткомплекса «Авангард» на востоке Москвы. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь. Восстановим стадион с футбольным полем, реконструируем трибуны, оборудуем площадки для занятия различными видами спорта, скейт-парк, памп-трек и многофункциональную зону с полосой препятствий, — заявил он.

На данный момент рабочие уже демонтировали старые спортивные площадки, административное здание, элементы входной группы, а также завершили устройство фундаментов трибун и стелы. Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы фасада и кровли, монтаж ограждения со стороны шоссе Энтузиастов, возведение монолитных стен трибуны, а в административном здании — устройство перекрытия первого этажа.

Перед началом благоустройства воздушные линии уберут под землю, а также проведут ремонт водопровода и канализации.

По словам заммэра, в спорткомплексе появится новая площадь с амфитеатром, а украшением обновленной территории станет «сухой» фонтан.

До этого сообщалось, что специалисты начали готовить набережные Москвы к открытию навигации. Подготовка набережных к новому сезону началась после установления в городе постоянной положительной дневной температуры.