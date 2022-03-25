«Жизнь полна сюрпризов»: Хабенский ответил на сообщения об отъезде из России

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Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что не уезжал из России. Во время гастролей в Санкт-Петербурге актер рассказал представителям СМИ, что продолжит заниматься своей деятельностью.

Он также пояснил, что для него стал неожиданностью отъезд из страны актрисы Ренаты Литвиновой, которая задействована в спектаклях МХТ.

— У меня, как и у вас, жизнь полна сюрпризов. Это нормально. Эти сюрпризы начались еще с периода пандемии. Болезнь никуда не уходит. Спектакли менялись, сегодня одно название, завтра — другое, — рассказал худрук.

Он подытожил, что его главной целью является развить интерес к профессии у окружающих его людей, передает Пятый канал.

Недавно российская телеведущая Ксения Собчак, которая несколько недель назад покинула Россию вместе с ребенком, рассказала, когда планирует вернуться домой. По словам телеведущей, она отправилась в долгожданный отпуск в Турцию, который обещала своему сыну Платону. Однако журналистку заметили в аэропорту Тель-Авива, когда она получала багаж. После этого Собчак какое-то время не выходила на связь, но в очередном видео, размещенном на ее YouTube-канале, журналистка упомянула о планах вернуться в Москву. По ее словам, она хочет оказаться дома в ближайшем будущем.