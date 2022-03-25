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Поезд Allegro из Петербурга в Хельсинки отменят 26 марта

Полина Долганова

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Поезд Allegro из Петербурга в Хельсинки отменят 26 марта
Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Поезд Allegro, выполняющий маршрут из Хельсинки в Санкт-Петербург, прекратит курсировать 26 марта из-за нецелесообразности поездок. Об этом в пятницу, 25 марта, пишет газета Helsingin Sanomat.

Уточняется, что поезд был единственным регулярным транспортом между Россией и Европейским союзом.

— Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца, — цитирует издание министра управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен.

1 марта финская компания VR Group уже сообщила РЖД о своем решении. Однако поезд продолжал курсировать, чтобы компания могла помочь финнам вернуться на родину из России.

21 марта авиакомпания «Победа» объявила о приостановке полетов из столичных аэропортов в Нальчик. В частности, из Шереметьева нельзя будет вылететь в столицу Кабардино-Балкарской Республики с 27 марта по 30 апреля, из Внукова — с 28 марта по 30 апреля.

В этот же день стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Иран. Первые рейсы направятся в Тегеран с 2 апреля.

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