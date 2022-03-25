Москвичам рассказали, как сэкономить время в пути до центра города

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Сэкономить врем в пути до центра Москвы помогут перехватывающие парковки, где можно оставить машину и воспользоваться общественным транспортом. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Мы продолжаем развивать сеть городских перехватывающих парковок. На них можно бесплатно оставить автомобиль, если воспользоваться метро или МЦД. Сейчас в столице уже 77 таких парковок, к концу 2022 года планируем открыть еще более 10 — у станций метро и будущего D3, — заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Фото: Пресс-служба Дирекции стратегического развития ГКУ «АМПП»

Примечательно, что парковка будет бесплатна, если владелец ТС совершит не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, а первая из них будет осуществлена от ближайшей станции.

До этого сообщалось, что более 300 машино-мест выставили на аукцион в восьми округах Москвы. Больше всего объектов представлено на северо-западе города (150). Принять участие в торгах могут как обычные горожане, так и индивидуальные предприниматели.