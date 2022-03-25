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Жители четырех домов в Зеленограде получили новые квартиры по реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители четырех домов в Зеленограде получили новые квартиры по реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Заводская улица Карта всех событий

Жители четырех домов 12б, 14а, 14 и 16 на Заводской улице в Зеленограде переехали в новые квартиры в рамках программы реновации. К настоящему моменту они уже оформили документы на новое жилье.

Уточняется, что одну из старых пятиэтажек уже снесли, а еще три готовят к демонтажу.

По словам главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, граждане переехали в новые квартиры на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее.

Всего на территории округа подобрано девять стартовых площадок. На трех из них возвели новые здания, еще три дома передадут под заселение до конца года. Для оставшихся трех площадок специалисты разрабатывают проектную документацию, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о том, что в Западном административном округе Москвы активно переселяют участников программы реновации в новые дома. Уже не менее трех тысяч человек получили ключи от новых квартир.

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