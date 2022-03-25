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«Энергия взаймы»: диетолог Соломатина рассказала, чем опасен кофе с сиропом

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Энергия взаймы»: диетолог Соломатина рассказала, чем опасен кофе с сиропом
Фото: Unsplash

Капучино с миндальным сиропом, латте — с ванильным, раф — с кокосовым: формат «кофе с собой» стал привычным для многих людей. Чем регулярное потребление сладкого кофе с сиропами вредит организму — «ВМ» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

Злоупотребление напитком вредит сосудам и печени, ускоряет процессы старения, способствует отложению жира и формированию атеросклеротических бляшек, рассказала эксперт.

Кофеин дает организму «возбуждающий эффект» и тонизирует нервную систему. Со временем этот компонент вызывает привыкание.

— Кофе дает энергию «взаймы». Кофеин занимает рецепторы, чувствительные к аденозину — компоненту, который отвечает за успокоение. Возбуждение происходит, а торможение — нет. Мозг начинает вырабатывать больше аденозина, так как понимает: состояние постоянного возбуждения опасно — можно и перегореть. Человеку хочется больше и больше кофеина. Если раньше эффект бодрости достигался от одной чашки кофе, то теперь ему нужно две-три. В конечном итоге аденозин побеждает и кофе перестает давать энергию, если даже пить его литрами, — пояснила Соломатина.

Похожие последствия вызывает и сахар. Сладкий сироп — это глюкоза, которая повреждает внутреннюю поверхность сосудов. Инсулин пытается «растащить» глюкозу по клеткам, но избытки этого вещества быстро перерабатываются в жир.

— Человек успокаивается и пьет напиток еще раз. Выделяется еще больше инсулина, который разбрасывает глюкозу по клеткам. Излишки идут в жир, а мы чувствуем себя ужасно. Жира становится все больше, а энергии — все меньше. Глюкоза дольше остается в крови, разрушает сосуды и печень, формирует атеросклеротическую бляшку. Все это ускоряет процессы старения, лишает человека энергии, — рассказала диетолог.

Особый вред напитка заключается в том, что сахар в нем «ничем не сдерживается», в отличие, например, от фруктов, где действие сахара «заторможено» клетчаткой.

— Сладкий кофе — это ушат энергии без дозатора, который летит в кровь и бьет по организму, — отметила врач.

Также Соломатина рассказала, какие весенние продукты помогут оздоровить и обогатить организм необходимыми витаминами.

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