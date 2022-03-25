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Сотрудник склада ограбил работодателя на 250 тысяч рублей в Коломне

Елена Самойлова

Происшествия
Сотрудник склада ограбил работодателя на 250 тысяч рублей в Коломне
Фото: МВД Медиа

В подмосковной Коломне 21-летний местный житель, работающий на складе, задержан по подозрению в присвоении имущества. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Злоумышленник на протяжении трех месяцев похищал телефоны со склада магазина, где работал, — рассказала представитель ведомства.

Уточняется, что за указанный период времени он успел украсть 11 мобильных телефонов, общей стоимостью около 250 тысяч рублей.

Видео: МВД Медиа

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Он находится под подпиской о невыезде.

24 марта стало известно, что некто украл видеокарту стоимостью более 200 тысяч рублей из офиса в центре Москвы.

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