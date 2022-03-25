Андрей Бочкарев: На территории бывших промзон построили более 30 миллионов «квадратов» недвижимости

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Рабочие построили более 31,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 12,9 миллиона «квадратов» жилья на территории бывших промзон с 2011 года. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в Москве большое внимание уделяется освоению бывших промзон. Эти территории являются одним из основных резервов градостроительного развития столицы и обладают огромным потенциалом. С начала этого года в бывших промзонах было введено 16 объектов суммарной площадью 0,65 миллиона квадратных метров, включая 0,36 миллиона «квадратов» жилья, — заявил он.

По словам заммэра, с 2011 года в границах бывших промзон построили 996 объектов капитального строительства. Глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин добавил, что, помимо жилых зданий, специалисты ввели в эксплуатацию 35 детских садов, 24 школы, восемь объектов здравоохранения, 18 спортивных зданий и 10 — культуры.

Левкин также подчеркнул, что комплексное развитие территорий бывших промзон позволяет создавать комфортную городскую среду и повышать качество жизни в новых кварталах.

До этого Бочкарев заявил, что в 2022 году планируется завершить строительство четырех медицинских объектов на востоке Москвы.