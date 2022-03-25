Прохожему пробили голову в драке на проспекте Мира

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Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Полицейские задержали участника конфликта, в результате которого 23-летний приезжий попал в больницу. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, драка произошла между группой людей и прохожим около дома на проспекте Мира. На потерпевшего кинулся 24-летний москвич, ударив мужчину по голове, от чего тот рухнул и потерял сознание.

Остальные из группы оттащили нападавшего, затем вызвали наряд скорой помощи. У молодого человека диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

— Данные телесные повреждения относятся к категории тяжкого вреда здоровью, — подчеркнул Васенин.

Видео: МВД Медиа

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Краснопрудной улице.

Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

24 марта сообщалось, что водитель такси жестоко избил пассажирку, брызнув ей в лицо из перцового баллончика.