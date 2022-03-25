Рафик Загрутдинов: Школа на 600 мест появится в Богородском районе Москвы

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Россия, Москва, Тюменская улица, 5А Карта всех событий

Школу на 600 мест построят в Богородском районе Москвы. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил глава Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— В районе Богородское на улице Тюменской будет построена новая школа. В настоящее время ведется проектирование объекта, — заявил он.

По словам Загрутдинова, общая площадь образовательного учреждения на Тюменской улице составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

Глава департамента строительства также добавил, что на данный момент специалисты ведут строительство около 30 объектов образования. Работы выполняются за счет городского бюджета. Более десяти зданий планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

До этого стало известно, что в районе Фили-Давыдково появится новый дом, который возведут по программе реновации. Специалисты Мосгосстройнадзора оформили необходимые документы, которые разрешают начать строительные работы. Жилой комплекс из четырех корпусов переменной этажности будет расположен по адресу улица Давыдковская, владение 10.