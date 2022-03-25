Автоэксперт призвал россиян не спешить с покупкой новой машины

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В настоящее время авторынок находится на пике по ценам, в связи с чем решение о покупке новой машины лучше отложить на другое время. Такое мнение высказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Многие иностранные автопроизводители приостановили сотрудничество с Россией из-за санкционных ограничений. Из-за этого стоимость новых машин значительно выросла.

— Лично я бы подождал, пусть все стабилизируется. Тем более, что сегодня автомобиль есть практически у всех. А если нет, то можно купить подержанный автомобиль, — рассказал Субботин в комментарии Взгляд.ру.

При этом эксперт добавил, что отечественный автопром глубоко интегрирован в концерн Renault, и многие детали сегодня изготавливаются в России. Поэтому, по мнению эксперта, без комплектующих владельцы данной марки точно в ближайшее время не останутся. Он также добавил, что скорее всего Renault через какое-то время вернется на российский рынок с новыми автомобилями, наладив логистику.

23 марта стало известно, что автомобилестроительная компания Renault решила приостановить производственную деятельность в России. Заявление было опубликовано на сайте компании, передает argumenti.ru.

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