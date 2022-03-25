Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Десять домов по реновации строят и проектируют в Перове

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Десять домов по реновации строят и проектируют в Перове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

В столичном районе Перово специалисты ведут строительство и проектировку 10 домов по программе реновации. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— В стадии строительства находятся семь новостроек. Жилая площадь строящегося жилья в районе составляет 78,9 тысячи квадратных метров. Еще три здания проектируются, — заявил он.

Новостройки возводятся на 1-й, 2-й и 3-й Владимирской улицах, улицах Металлургов и Плющева и Новогиреевской улице.

Загрутдинов также добавил, что с момента начала программы реновации в районе в эксплуатацию ввели уже четыре дома общей площадью 38,78 тысячи квадратных метров. Примечательно, что всего в Перове новые квартиры получат жители 196 старых зданий, для строительства подобрали 15 стартовых площадок, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава департамента строительства заявил, что в Богородском районе Москвы построят школу на 600 мест. Общая площадь образовательного учреждения на Тюменской улице составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

Читайте также:
Строительство Жилье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать–и–мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте