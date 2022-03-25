Десять домов по реновации строят и проектируют в Перове

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

В столичном районе Перово специалисты ведут строительство и проектировку 10 домов по программе реновации. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— В стадии строительства находятся семь новостроек. Жилая площадь строящегося жилья в районе составляет 78,9 тысячи квадратных метров. Еще три здания проектируются, — заявил он.

Новостройки возводятся на 1-й, 2-й и 3-й Владимирской улицах, улицах Металлургов и Плющева и Новогиреевской улице.

Загрутдинов также добавил, что с момента начала программы реновации в районе в эксплуатацию ввели уже четыре дома общей площадью 38,78 тысячи квадратных метров. Примечательно, что всего в Перове новые квартиры получат жители 196 старых зданий, для строительства подобрали 15 стартовых площадок, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава департамента строительства заявил, что в Богородском районе Москвы построят школу на 600 мест. Общая площадь образовательного учреждения на Тюменской улице составит порядка 15 тысяч квадратных метров.