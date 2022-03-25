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Автовладельцев в Подмосковье предупредили о резкой смене погоды в выходные

Ирина Игнатенко

Общество
Автовладельцев в Подмосковье предупредили о резкой смене погоды в выходные
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В подмосковном Минтрансе предупредили автовладельцев о резком похолодании, которое ожидается в выходные. В регион в связи с атлантическим циклоном вернется зима.

По прогнозам, 26 марта в Подмосковье ожидается до девяти градусов тепла, однако в воскресенье похолодает до минусовых значений. Также прогнозируют осадки в виде снега, метели, штормового ветра с порывами до двадцати трех метров в секунду.

На дорогах может образоваться гололедица. В связи с этим автовладельцам пока не рекомендуется менять резину с зимней на летнюю. Стоит подождать до середины апреля.

Дорожные службы региона будут держать ситуацию на контроле, в случае необходимости на дороги выведут специалистов и технику для обработки противогололедными материалами, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого синоптик Евгений Тишковец отмечал, что на стыке марта и апреля ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Холодная погода продержится в рамках естественного периода — не более пяти суток, а затем начнется потепление, передает «360».

До этого автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал в комментарии «ВМ», когда надо переходить на летнюю резину и как выбрать хорошие шины. Менять зимнюю резину на летнюю нужно, когда ночные температуры перестанут опускаться ниже нуля. При этом перед покупкой резины на летний сезон стоит предварительно изучить шинные тесты.

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