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Автоэксперт рассказал, когда надо переходить на летнюю резину и как выбрать хорошие шины

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт рассказал, когда надо переходить на летнюю резину и как выбрать хорошие шины
Сезонная замена резины / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Менять зимнюю резину на летнюю нужно, когда ночные температуры перестанут опускаться ниже нуля. При этом перед покупкой резины на летний сезон стоит предварительно изучить шинные тесты, выбрав оптимальные по соотношению цены и качества шины. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

— Оптимальные даты, в которые стоит менять одну резину на другую — когда минимизируется количество переходов температуры через ноль. То есть когда ночью температура не переходит за ноль, уже можно переобуваться на летнюю резину, — объяснил собеседник «ВМ».

Специалист заметил, что существует народное поверье, согласно которому переход на летнюю резину стоит планировать в день рождения Ленина — 22 апреля. Снова ставить зимнюю резину нужно в день Октябрьской революции — 7 ноября, рассказал Бревдо.

По словам эксперта, при покупке нового комплекта летней резины нужно убедиться, что шины соответствуют задачам автомобиля и подходят к нему. Нестандартные размеры ставить нет смысла, уверен специалист.

Бревдо отметил, что выбрать летнюю резину можно, изучив независимые тесты автомобильных изданий.

— Шины оцениваются по разным параметрам: управляемость, стойкость к аквапланированию и ряд разных показателей. В результате определяется, какие шины набирают большее количество баллов, — рассказал автоэксперт.

Как заметил Бревдо, не всегда самые лучшие шины будут рациональным приобретением: иностранные бренды первой линейки стоят довольно дорого. У тех же фирм, как правило, есть более дешевые шины второй линейки, почти не уступающие по характеристикам, подчеркнул собеседник «ВМ».

Брать максимально недорогие шины тоже не стоит, отметил специалист.

— Совсем дешевые брать довольно рискованно, потому что шины — единственное, что связывает автомобиль с дорогой, это важный элемент безопасности. Выбирать шины только по принципу экономии неправильно. А вот подходить со взвешенной оценкой, принимая во внимание результаты, полученные в ходе тестов и соотнося с ценой, которую просят за шины — это будет грамотный подход при выборе любых шин, — рассказал собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что шины одного и того же размера могут стоить по-разному в зависимости от того, для какого автомобиля они предназначены. Так, шины для кроссовера будут стоить дороже, чем шины для бюджетного седана.

Кроме того, на стоимость влияет и размер шин, отметил Бревдо.

— Бывает, что на одну и ту же машину можно поставить шины диаметром 16 дюймов или 17 дюймов. Стоить они будут по-разному, потому что низкопрофильные шины, как правило, дороже, — объяснил специалист.

Покупать бывшие в употреблении шины стоит только при острой необходимости в обновлении комплекта резины или если на автомобиле стоят колеса экзотического размера, отметил специалист. Большинство дефектов на старой резине практически невозможно устранить, что сильно влияет на безопасность движения, заключил эксперт.

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