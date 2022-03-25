Диетолог рассказала рецепт овсянки для борьбы с холестерином

Фото: pixabay.com

Американский диетолог Лорен Манакер рассказал о рецепте овсянки для снижения уровня вредного холестерина.

В овсяную кашу Манакер предлагает добавлять вкусные добавки для борьбы с холестерином: чернику, корицу и грецкие орехи. По ее словам, ряд исследований указывают на то, что корица может способствовать снижению количества липидов в крови и уменьшению уровня вредного холестерина.

Грецкие орехи действуют аналогичным образом, благодаря содержанию антиоксидантов. Кроме того, черника способна поддержать нужный уровень полезного холестерина в крови и в целом улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Диетолог отметила, что не стоит добавлять в кашу сахар и дополнительные жиры. Приготовление овсянки на нежирном молоке или воде вместо сливок снизит в блюде количество насыщенных жиров и поможет поддержать здоровье сердца, передает «МИР 24».

До этого врач-кардиолог Михаил Зильберман назвал семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды от холестерина. Избавиться от холестерина помогут овощи и фрукты с богатым содержанием витамина C, бобовые, гречка, зелень, рыба, молоко и морепродукты. Кроме того, прекрасным средством для защиты сосудов станут отвары из ягод.

Источник:mir24.tv