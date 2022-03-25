Аналитик Скрябин объяснил, в какие отрасли лучше всего инвестировать

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Нефтегазовый сектор в имеющихся реалиях остается наиболее выгодным и привлекательным рынком для инвесторов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил аналитик Дмитрий Скрябин.

— На это имеются свои причины. Так, нефтяной и газовый сектора пока не попали под санкции. Текущие цены на ресурсы на мировых рынках находятся на высоких уровнях: нефть — 120 долларов за баррель, газ — 1000 долларов за тысячу кубометров. Ряд компаний сектора уже принял решение о выплате дивидендов за 2021 год («Новатэк») или обновил программы обратного выкупа акций (Роснефть, возможно, «Лукойл»), — пояснил аналитик.

Также Скрябин отметил, что акции ряда компаний стали более доступны для покупки в силу сильного падения их стоимости:

— С начала года Роснефть снизила показатели на 49 процентов, «Новатэк» — на 34, а Газпром и «Сургутнефтегаз» на — 33 и 44 процента соответственно.

Однако следует подчеркнуть, что в моменте есть риски операционного характера, связанные с разрушением и переориентацией логистических цепочек. Покупатели российской нефти уже требуют существенного дисконта относительно стоимости Brent (20–40 долларов за баррель). Однако, по мнению эксперта, ситуация, скорее всего, носит временный характер.

Помимо нефтегазового сектора, специалист выделяет сектор цветных металлов: ГМК «Норникель», «Русал», алмазодобывающая корпорация «Алроса» и золотодобывающие компании.

— Однако важно понимать, что правила игры — внутреннее законодательство, инициативы самих компаний, внешние факторы (как санкции, например) и другие факторы для эмитентов и отраслей — в целом в текущей ситуации могут меняться ежедневно, — предупредил Скрябин. — Поэтому позиционирование в акциях следует формировать с учетом актуальной информации на момент открытия торгов или принятия решения об инвестировании.