Два жилых квартала построят в Хорошево-Мневниках

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, жилой комплекс Сидней Сити Карта всех событий

Два новых жилых квартала появятся в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе московского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Председатель ведомства Анастасия Пятова добавила, что Москомстройинвест уже выдал разрешения на строительство.

— Разрешения выданы на срок до 24 марта 2027 года. После получения от застройщика, ООО «СЗ «Лидер строительной отрасли», извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок объектов, — пояснила она.

Жилые дома высотой до 12 этажей будут располагаться на первой береговой линии Москвы-реки вдоль Шелепихинской набережной.

Всего в новостройках запланировано сделать 207 квартир. Рабочие также обустроят в зданиях подземный паркинг, ресепшен, колясочную, почтовую, переговорную и функциональный зал для тренировок. Придомовую территорию благоустроят, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) подвел основные итоги собственной работы в 2021 году.